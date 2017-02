Fragtskib grundstødt - frygt for olieudslip

Det 179 meter lange fragtskib har kastet anker, så man kan få fastslået, hvor omfattende skader skibet har fået.

- Fredag aften klokken 19.15 får vi en melding om, at skibet har haft en såkaldt grundberøring. Vi bad dem om at smide anker, og vi formoder, at der er hul i nogle ballasttanke og olietanke, siger vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter.

Lørdag klokken 09.30 ligner det ikke, at der er sket olieudslip, men undersøgelser pågår stadig.

Klokken 12.30 lørdag dansk tid vil Forsvarets store miljøfartøj Gunnar Thorsen ankomme til stedet. Skibet skal bidrage til undersøgelserne, siger vagtholdslederen til Ritzaus Bureau.

Fragtskibet var på vej til Fredericia, da uheldet skete.