Forvundet slædekusk fundet i god behold

Politiet i Grønland modtog i går onsdag den 15. marts 2017 klokken. 22.52 anmeldelse om, at en 35–årige mand ikke var nået frem til Kullorsuaq.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den pågældende kørte på hundeslæde fra Nuussuaq om dagen og ville køre til Kullorsuaq.

Han havde været sammen med en anden slædekører, og ca. klokken 11:00, kørte den anden slædekører hjem til Kullorsuaq, mens den anden forblev i området nord for Nuussuaq, og havde planer om at køre videre til Kullorsuaq i løbet af dagen.

Siden er der ingen, som har set til, eller hørt noget fra den 35-årige mand.

Der har været snescooterkørere, som har været på eftersøgning hen over natten, men uden at finde den savnede.

Torsdag den 16. marts 2017 blev SAR helikopteren sendt til eftersøgningsområdet fra Kangerlussuaq. Endvidere blev Forsvarets Challenger fly dirigeret til området.

Klokken 13:14 meddelte besætningen i Challenger flyet, at der blev observeret en mand på en ø ved en hytte. Flybesætningen kunne også fra se, at der var hunde og en slæde ved hytten.

S61 helikopteren blev dirigeret til stedet, og kl. 1450, meddelte politipersonalet der fløj med helikopteren, at manden på øen er savnede, og at han var i god behold.

Den savnede blev herefter fløjet til Kullorsuaq.

Der er for tiden ingen oplysninger om hvad årsagen var for at den savnede ikke kunne komme frem til Kullorsuaq.