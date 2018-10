Forvaringsdømte får fortrydelsesret

Walter Turnowsky Torsdag, 18. oktober 2018 - 15:50

Nu skal det blive muligt at fortryde, hvis man som forvaringsdømt vælger at blive flyttet fra Herstedvester til Nuuk. Det fremgår af et lovforslag, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har fremsat.

Lovforslaget skal gøre det muligt overhovedet at flytte dømte fra Herstedvester til den nye anstalt i Nuuk.

- Det foreslås, at overførsel kun kan ske med den pågældendes samtykke, og at dette samtykke kan tilbagekaldes i indtil seks måneder efter overførslen med den virkning, at den pågældende tilbageføres til Herstedvester Fængsel, hedder det i justitsministerens fremlæggelse af lovforslaget.

Flere vil give det en chance

Fortrydelsesretten er kommet ind i loven efter udtrykkeligt grønlandsk ønske, idet Inatsisartut efter en høring har anbefalet den.

Og denne ret kan få stor betydning for, hvor mange af de 27 dømte i Herstedvester, der vælger at flytte, vurderer direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja H. Nathanielsen.

- Det er jo en kæmpe beslutning at vælge at flytte Herstedvester til Grønland. Fortrydelsesretten skaber en større tryghed for de forvaringsdømte, så det kan betyde, at flere vil give det en chance, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Samtidigt understreger Naaja H. Nathanielsen, at der er stor forskel på gruppen af forvaringsdømte. Nogle har været lang tid i Danmark og har derved mistet kontakten til Grønland. Andre har kun været der i kortere tid. Nogle kan være i gang med at forløb om udslusning i Danmark, som de nødigt vil afbryde.

Derfor er det også fortsat uklart, hvor mange af de forvaringsdømte, der ønsker at flytte til anstalten i Nuuk.

- Så snart forslaget er vedtaget, tager vi kontakt til de forvaringsdømte, så vi helt præcist kan forklare dem, hvordan vilkårene i forbindelse med en flytning er, siger Naaja H. Nathanielsen.

Derudover er der også en ekstra mulighed for dem, der i første omgang vælger at blive i Herstedvester. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at muligheden for at bliver overflyttet til Nuuk bliver et stående tilbud.

Lovforslaget skal første-behandles i Folketinget 1. november og ventes at blive endeligt vedtaget i starten af det nye år.