- Forvaring er blevet en erstatning for livstidsstraf

Walter Turnowsky Torsdag, 11. oktober 2018 - 08:04

Antallet af forvaringsdømte i Grønland er 80 gange så som i Danmark.

Det skriver AG.

Næsten hver fjerde af de anbringelsesdømte i Grønland har er dømt til forvaring på ubestemt tid. Den tidligere direktør for kriminalforsorgen i Grønland, Hans Jørgen Engbo har set nærmere anstalter og domfældte. Og han mener, at forvaringsdommen bruges i et for stort omfang

- Det er et problem, siger han til AG

- Det var ikke meningen, at forvaring skulle være en erstatning for livstidsstraffen. Man kan forestille sig, at det sker på den måde, at retssystemet i særlige grove sager vurderer, at 10 år alligevel er for billigt sluppet. Og så anvendes forvaringsdommen.

I 2016 var der 28 forvaringsdømte.

