Forvaltning beskyldt for skrot af dyr løjpemaskine

Selvom der ikke er regler for anlæggelse af løjper og pister, har det været kutyme, at Qeqqata Kommunia har anskaffet og vedligeholdt maskiner til brug for løjpe- og pistepræparering i Maniitsoq.

Skisportsentusiaster har derfor længe kunnet glæde sig over, at kommunen har indkøbt og vedligeholdt to løjpemaskiner, som har været i drift siden henholdsvis 2005 og 1986.

Men nu, hvor begge maskiner er brudt sammen og henvist til skrotbunkerne, er der kommet så mange beskyldninger om, at Området for Teknik og Miljø har smidt velfungerede, dyrt udstyr væk, at det har været nødvendigt at orientere kommunalbestyrelsen om sagen.

- Området for Teknik og Miljø skal afvise de angivelige rygter om, at en funktionsdygtig og dyr pumpe på Formatic løjpemaskinen skulle være blevet skrottet. Den ovenfor omtalte hydraulikpumpe var blevet repareret 4 gange i tidens løb, indtil den ikke længere fungerede, og der ikke kunne skaffes erstatning til pumpen, lyder det i den redegørelse, som Teknik og Miljø har lavet.

Forvaltningen forsvarer ligeledes de mekanikere, der har vurderet de udtjente løjpemaskiner.

- I det hele taget ville det samvittighedsfulde personale på det kommunale autoværksted aldrig kassere værdifulde maskindele, der kan bruges i anden sammenhæng, fremgår det af redegørelsen.

100.000 pr. reperation

Baggrunden for hele sagen er et indkøb af en Formatic løjpemaskine ved årsskiftet 2005/2006. Maskinen har været taget ud af drift flere gange på grund af reparationer. Det kostede kommunekassen over 100.000 kroner i såvel 2009 og 2011, primært grundet indkøb af ny hydraulikpumpe og planetgear.

I 2012 var den igen gal med hydraulikpumpen, og kommunen kontaktede derfor agenten for den virksomhed, der tilbage i 2008 opkøbte Fromatic. Her fik man oplyst, at der ikke længere blev produceret reservedele til den pågældende løjpemaskine. Faktisk blev modellen udfaset allerede tilbage i 2008, hvor Kässbohrer overtog Formatic.

- Den pågældende Formatic-model blev straks taget ud af produktion, lød beskeden.

Området for Teknik og Miljø forsøgte derefter at få Kässbohrers agent i Norge, Antra, til at opkøbe maskinen.

Antra har til Området for Teknik og Miljø endvidere oplyst, at man ikke ønsker at overtage den indkøbte Formatic, da det på grund af manglen på vigtige reservedele ville være umuligt at sætte maskinen i drift og hermed videresælge løjpemaskinen, forklarer Teknik og Miljø.

Elektriske dele solgt

Det blev derfor besluttet, at sælge de elektriske dele til kommunens aftager af elektronik- og miljøfarligt affald, RenoNord, og sætte resten på lossepladsen. Dermed undgik man, blev det vurderet, at maskinen blev opbevaret et uheldigt sted i byen.

Såfremt et udtjent og skrotmodent køretøj sættes til salg til højeste byder, vil køretøjet på grund af den manglende anvendelighed med overordentligt stor sandsynlighed komme til at stå som skrot andet sted i byen, hvilket i så fald vil være en overtrædelse af Qeqqata Kommunias affaldsregulativ, noterer Området for Teknik og Miljø.

Den sidste i verden

Den anden maskine, der er sendt på lossepladsen er en Pisten Bully løjpemaskine fra 1986, der brød sammen i vinteren 2014/2015. Maskinen var efter mange års brug slidt helt ned, og igen kunne der ikke længere skaffes reservedele til den udgåede model.

Derfor har Området for Teknik og Miljø besluttet, at maskinen ikke skulle sættes til salg. Det skal i øvrigt bemærkes, at den pågældende model Pisten Bully var den eneste i verden, der stadigvæk var i drift, indtil den brød sammen i 2015, forklarer forvaltningen.

De skrottede løjpemaskiner vil nu blive opbevaret på lossepladsen sammen med byens øvrige affald.