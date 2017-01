Foruroligende stigning i antallet af selvmord

I 2016 begik 47 personer, bosiddende i Grønland, selvmord, hvilket er 10 flere end året før.

Mændene topper med 35 selvmord, mens kvindernes andel er 12.

I de senere år har myndighederne sat en forebyggelsesindsats i værk, målrettet 9. og 10. klasserne og fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unge.

Trods denne indsats viser statistikken, at det er yngre og yngre personer, som begår selvmord.

I 2016 var der 26 selvmord i aldersgruppen 10- til 30-årige, hvilket svarer til knap halvdelen. I 2015 var der i samme aldersgruppe 22 tilfælde.

- Det er stærkt foruroligende, at det er yngre og yngre personer, som begår selvmord, fastslår selvmordsforebyggelseskonsulent Kristian Rosing, afdelingen For Sundhed, Forebyggelse og Fritid i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Nu vil vi gå i gang med at revidere kursusmaterialet, der stammer tilbage fra år 2000, oplyser konsulenten.

Han forklarer, at kurserne blandt andet har det formål, at få borgerne i Grønland til i højere grad at formå at sætte ord på sine følelser, før det går galt.

- Vi skal snakke med vore nærmeste om vore følelser i stedet for at gemme dem. Det er et af målene i vore kurser, siger Kristian Rosing.

Selvmordstallene svinger fra år til år og svinger typisk mellem ca. 35 og 55. I 1987 var tallet helt oppe på 69 selvmord, hvilket er rekord i nyere tid.

Langt de fleste hænger sig, når de vælger den tragiske udgang på deres liv.