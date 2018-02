Fortsat stabil folketal i landet

Den 1. januar 2018 boede der 55.877 personer i her i landet, mens tallet var 55.860 personer i 2017. Dermed er befolkningen steget med 17 personer i løbet af 2017.

Det viser nye tal fra Grønlands Statistisk.

Læs også: Kraftig stigning af borgere i Nuuk

Folk flytter fortsat mest til Nuuk

I 2017 steg folketallet både i Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqartalik. Særlig kraftigt i Nuuk, hvor stigningen er opgjort til 196 personer, så 31,8 procent af landets befolkning nu bor i hovedstaden, der har 17.796 indbyggere.

Læs også: Siden 2005 er folketallet skrumpet med 1,5 procent

Fraflytning fra bygderne fortsætter

I bygderne under et, fortsætter faldet i folketallet, hvor 225 indbyggere i landets bygder har valgt at flytte fra deres bygd. Bygderne har tilsammen i dag indbyggere på 7.121 personer mod 7.356 i 2017.

Den høje fraflytning fra bygderne i Avannaata Kommunia var dog ikke frivillig, men forårsaget af naturkatastrofen, som ramte bygderne Illorsuit og Nuugaatsiaq i sommeren 2017.

Sådan ser hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2017:

Folketallet 1. januar 2017: 55.860

Antal levendefødte (foreløbig opgørelse): 859

Antal døde (foreløbig opgørelse): 499

Antal indvandrede: 2.287

Antal udvandrede: 2.736

Korrektion (foreløbig): -106

Folketallet 1. januar 2018: 55.877

Læs også: Laveste befolkningstal i 20 år