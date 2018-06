Fortidens Grønland var varmere end antaget

Walter Turnowsky Torsdag, 07. juni 2018 - 07:05

Det har længe været kendt, at der har været mildt og lunt i Grønland mellemistids-perioderne. Men nu viser ny forskning, at der har været endnu varmere end man hidtil har antaget.

Det er forskere fra Northwestern University i USA, der helt bogstaveligt har gravet sporene efter de varme perioder op af mudderet i bunden af en sø i det nordvestlige Grønland. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Søbunden er så godt bevaret, at forskerne har kunnet bore sig ned til lag, der er over hundredetusinde år gamle.

I de to mellemistids-perioder fra for henholdsvis 116.000 til 130.000 år siden og 8.000 til 11.000 år siden har forskerne fundet frem til, at sommertemperaturerne har været mellem 4 grader og 8,5 grader varmere end i dag.

Det er resterne af forskellige fluer, der afslører de høje temperaturer. De kan nemlig kun klare sig ved temperaturer over 10 grader.

De høje temperaturer forklarer, hvorfor indlandsisen omkring Camp Century var blevet voldsomt meget tyndere i perioden for over 100.000 år siden.

Ligeledes passer de nye data med de temperaturer, som iskerneboringer tidligere har peget på for den senere periode.

På den måde kan de nye oplysninger bidrager til, at forskerne kan komme med mere præcise forudsigelser for, hvordan indlandsisen vil reagere på de stigende temperaturer.

Med disse data og oplysninger om isens udbredelse i fortiden kan forskerne nemlig teste om klimamodellerne holder stik.