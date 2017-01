Forsvarsminister forsvarer udskældt Arktis-helikopter

Forsvarets nye helikoptere af mærket MS60R Seahawk kan ikke flyde på vandet. Og det er dybt bekymrende, særligt ved operationer i Arktis. Det skriver KNR.

Det mener Stanley Sørensen, der for tre år siden blev pensioneret efter lang tids tjeneste i Forsvaret, senest som næstkommanderende i Søværnets Helikoptertjeneste.

LÆS: Arktisk Kommando får nye helikoptere

- Jeg mener, det er kritisk, fordi den helikopter skal operere i nogle meget farlige områder og farvande, hvor der er store afstande. Vandet er koldt, og der er ofte dårligt vejr. De betingelser gør, at hvis man er nødt til at nødlande, har man ikke ret store overlevelseschancer i en helikopter, der synker eller vender bunden i vejret med det samme, siger han til KNR.

I et samråd i folketinget forklarede forsvarsminister Claus Hjort, at Forsvaret selv har anbefalet en udgave af Seahawk-modellen uden den indbyggede flydeevne - og det er forsvarligt, mener ministeren ifølge KNR.

LÆS: Ni Seahawks afløser Lynx’en

Ifølge ministeren er sikkerheden høj, fordi helikopterne er blevet indrettet med ekstra sikkerhedsudstyr, blandt andet en redningsflåde til hvert besætningsmedlem.

Men den løsning giver Stanley Sørensen ikke meget for. For nok er besætningen uddannet til at kunne evakuere sig ud af helikoptere under vand, understreger han. Men det er passagerer ikke, og derfor er deres chancer dårlige, hvis uheldet er ude, vurderer han overfor KNR.

I alt har staten købt ni Seahawk-helikoptere til en samlet værdi af cirka 4 mia. kroner, som løbende bliver leveret frem til sommeren 2018.