Forsvarsforlig med fokus på Arktis

I det forsvarsforlig, der er blevet indgået mellem den danske regeriing og forligspartierne, har Arktis fået sit selvstændige afsnit.

- Der sker i disse år store forandringer i Arktis. Klimaforandringerne bevirker en øget geografisk tilgæn- gelighed, hvilket bl.a. resulterer i voksende opmærksomhed på udvinding af naturressourcer samt større kommerciel og videnskabelig aktivitet. Der er også en øget militær aktivitet i området, hedder det i forliget.

- Disse forhold betyder, at Arktis’ geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere markant.

- Selvom klimaforandringer og den øgede aktivitet i området nødvendiggør øget tilstedeværelse og over- vågning, er det samtidig en prioritet at fastholde Arktis som et lavspændingsområde.

Helt konkret er følgende aftalt i forliget, at Danmark i samarbejde med Grønland og Færøerne vil styrke indsatsen i Arktis på følgende punkter: