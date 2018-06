Forsvarer: Min klient er ingen hashkonge

Walter Turnowsky Lørdag, 23. juni 2018 - 17:18

Hvor stor er det den store hashsag i virkeligheden? Det var i høj grad det, diskussionen stod om, ved dagens retsmøde.

Ifølge anklagemyndigheden har de tiltalte samlet set indsmuglet 58,5 kilo hash med en gevinst på 16 millioner kroner. Den ene er dog kun tiltalt for 27,1 kilo.

Der er imidlertid kun beslaglagt godt 7 kilo hash, for resten af mængden er anklagens beviser mere indirekte. Og det var præcis her, at forsvaret satte sin angreb ind, især når det gælder den påståede indsmugling, der ligger længere tilbage i tid.

Forsvarere savner beviser

Anklagen for hashsmuglingen falder i tre dele, hvor der fra sommer 2015 til november skulle være indsmuglet 6,8 kilo, fra slutningen af 2015 og i 2016 27,6 kilo og i 2017 27,1 kilo.

Det er de første to perioder, som forsvarerne især skød med skarpt efter.

- Der er ingen beviser mod min klient, lød det med henvisning til de to anklagepunkter enslydende fra de tre forsvarere, der nåede deres procedure i dag.

Blandt dem var Miki Lynge, der forsvarer den mand, som af anklagemyndigheden betegnes som bagmanden.

For den seneste periode medgav forsvarerne, at der var flere beviser. Deres klienter nægter sig dog også skyldige i den anklage.

Mangler pakker med 27 kilo hash

Det er i den periode, to pakker med henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet beslaglagt. Og anklagemyndigheden knytter yderligere seks pakker til de syv anklagede. Det sker blandt andet på baggrund af håndskrift, fingeraftryk, telefonaflytninger og track and trace-numre fundet på en mobiltelefon.

For perioden forinden har politiet ikke sporet nogen pakker, men bygger sine sag på, at den ene af de tiltalte har overført knap en million til modtagere i Danmark. Men ingen af de tre, hvis forsvarere talte i dag, var direkte involveret i de overførsler.

For den tidligste periode er der fundet fingeraftryk og skriftprøver, der peger på, at det er den samme person som sendte de to beslaglagte pakker, som også sendte disse.

Samme fremgangsmåde – andre personer

Men igen er der meget lidt, der direkte involverer samtlige de øvrige.

Forsvarerne gjorde opmærksom på, at tre personer er dømt for, at der umiddelbart inden den periode har indsmuglet hash efter nøjagtig samme fremgangsmåde ved at pakkerne blev opsnappet af en medarbejder i postcentret i Nuuk.

Dermed mener de ikke, at selv fremgangsmåde er noget bevis i sig selv.

- Blot fordi min klient i den periode har arbejdet hos Telepost betyder ikke, at man kan dømme ham for hashsmugling, sagde advokat Britta Kjeldsen.

Hendes klient stoppede efterfølgende hos Telepost. Efter anklagemyndighedens opfattelse har han stået for fordelingen af hash og penge i Nuuk.

Hvor er pengene

Både Britta Kjeldsen og hendes kollega Ulrik Blidorf kritiserede politi og anklagemyndighed for ikke at have fremlagt oplysningerne om den tidligere dom af egen drift. Ulrik Blidorf mente generelt, at politiet ikke har været objektiv i sin efterforskning ved ikke at forfølge de spor, der kunne aflaste de tiltalte.

Miki Lynge tilsluttede sig de to andre forsvareres betragtninger. Han mener heller ikke, at der i de første anklagepunkter er nogle beviser for, at hans klient skulle være narkobagmand.

Tværtimod mener han, at hans klient ikke fører en livsstil, der indikerer, at han skulle have tjente adskillige millioner på hashhandel.

- Min klient er ingen hashkonge, sagde han med henvisning til, at politiet hverken har fundet store kontantbeløb eller forbrugsgoder, der i advokatens øjne peger på store millionindtægter.

Politiet har beslaglagt forskellige effekter, men Miki Lynges klient bestrider, at den mest værdifulde, en båd til 400.000 kroner, overhovedet er hans.