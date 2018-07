Forsvarere: Lærlinge skal afhjælpe mangel

Walter Turnowsky Fredag, 20. juli 2018 - 12:12

Der har igennem længere tid været mangel på autoriserede forsvarere. Snart kan problemet blive mindre. I efteråret starter nemlig en form for lynuddannelse for personer, der kender til området i forvejen.

- I første omgang starter vi en lærlingeuddannelse for ansøgere med særlig kvalifikationer. Det kan for eksempel være tidligere politibetjente, tidligere forsvarere eller jurister. Denne uddannelse er kortere end grunduddannelsen til autoriseret forsvarer, siger landsforsvarer Finn Meinel, der har ansvaret for uddannelsen af autoriserede forsvarere.

To uddannelser

Han håber på, at det kan lette lidt af presset rundt omkring i landet.

- Det er glædeligt, at vi kan komme i gang, fordi der er et stort behov for nye forsvarer. De nuværende forsvarere har meget travlt, og jeg ved at der er visse retskredse, der efterspørger flere nye forsvarere.

Oprindelig skulle uddannelsen til autoriserede forsvarer være startet allerede sidste år. Men på det tidspunkt havde staten ikke afsat nok penge til at uddannelsen kunne gå i gang.

Nu er der afsat flere penge på den danske finanslov, men præcis, hvordan de skal bruges, afgøres først i august.

Derfor har Finn Meinel valgt at sætte uddannelserne i gang i to skridt.

- Der er to forskellige uddannelser, nemlig enten en lærlingeuddannelse for folk med særlige kvalifikationer, og så den egentlige (almindelige) grunduddannelse. Det er kandidater til lærlingeuddannelsen vi nu annoncerer efter.

Skal behandle rigtige sager under vejldening

Og den noget hurtigere uddannelse kræver som nævnt, at man møder op med relevante kvalifikationer i baggagen. Og herefter skal man igennem endnu et nåleøje.

- Denne uddannelse starter med et 10 dages introduktionskursus, hvor det vil blive afgjort om deltagerne kan fortsætte med den egentlige lærlingeuddannelse.

En stor del af indlæringen kommer til at foregå ved hjælp af praktisk erfaring.

- Der følger en praktikperiode på omtrent et halvt år, hvor kursisterne skal behandle rigtige kriminalsager under vejledning af landsforsvareren. I den periode skal de behandle mindst 20 sager.

Og, om alt går vel, vil nye autoriserede forsvarere kunne op i retten til næste år.

- Forløbet afsluttes med en eksamen i foråret, som består af behandlingen af en fiktiv sag. Her vil kursisterne blive præsenteret for en række problemstillinger, som de skal kunne håndtere som forsvarere.

Penge skal fordeles

Ved forhandlingerne til den danske finanslov for 2018 blev der afsat ekstra 10 millioner kroner fordelt over fire til justitsområdet i Grønland.

Hen over foråret har justitsministeriet og Selvstyret været i dialog om, hvordan de penge skal fordeles.

Nu ligget udspillet klar, og skal behandles af Folketingets finansudvalg i august. Herefter vil Finn Meinel i løbet af efteråret annoncere efter kandidater til den lidt længerevarende grunduddannelse.

- Selve grunduddannelsen som autoriseret forsvarer kan efter planen sættes i gang næste forår, hvis Folketingets finansudvalg godkender fordelingen af de ekstra midler til justitsområdet, som blev afsat i finansloven.