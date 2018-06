Forsvarere i hashsag: Ulovlig isolationsfængsling

Walter Turnowsky Onsdag, 27. juni 2018 - 17:24

I sammenlagt 45 dage har to af de tiltalte hver især siddet tilbageholdt under forhold, der er sammenlignelig med en isolationsfængsling. Det er vel at mærke sket uden, at retten har afsagt en kendelse om at de skal tilbageholdes under isolation.

- Der er tale om ulovlig isolation, sagde Ulrik Blidorf i sin procedure. Han er forsvarer for en 25-årig mand.

Anklagen i hash-sagen Hovedtiltalen i hashsagen er delt op i tre forhold, som er foregået i forskellige perioder. Forhold 1: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. juli 2015 og 6. november 2015. Her skulle gruppen have smuglet 6,8 kilo hash fra Danmark til Grønland. Dette skulle være sendt med seks pakker, som to af de tiltalte skulle have opsnappet i postcentralen i Nuuk. Anklagerens vigtigste bevis er håndskriften på de adresselabels, som er fundet på pakkerne. De kan med stor sandsynlighed knyttes til den ene af de tiltalte. Der er ligeledes sket pengeoverførsler til Danmark i den periode. Der ikke fundet spor af hash i pakkerne. Forhold 2: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 7. november 2015 og 31. december 2016. Her skulle gruppen have smuglet 27,6 kilo hash til Grønland. Anklagerens vigtigste bevis er, at en af de tiltalte har sendt 966.000 kroner til to konti i Danmark. De penge skulle være brugt til indkøb af hash på Christiania. Der er ikke fundet pakker i denne periode. Forhold 3: Er ifølge anklageskriftet foregået mellem 1. januar 2017 og indtil 24. juli 2017. Her skulle gruppen have smuglet 27,1 kilo fordelt på otte pakker til Grønland. To af pakkerne indeholdende henholdsvis 2 og 5 kilo hash er blevet opsnappet af tolden. Den ene af de tiltalte havde efter anklagen til opgave at opsnappe pakkerne i postcentralen inden de blev leveret til adressen. Anklagerens beviser omfatter her blandt andet sammenligninger af håndskrift, fingeraftryk, pengeoverførsler, telefonaflytninger og videooptagelser. Derudover er der en række andre forhold, som en eller flere er tiltalt for.

Han blev bakket op i sit synspunkt af Gideon Jeremiassen, der er forsvarer en 27-årig mand.

Samtlige de tiltalte er tilbageholdt under det, der hedder besøgs- og brevkontrol. Dette er sket for at de ikke ulovligt kan påvirke efterforskningen og retssagen.

Den 25-årige og den 27-årige har det meste af tiden været tilbageholdt i andre byer for at afskære kontakten med de øvrige tiltalte. Den 27-årige er tiltalt for at tage hashen op af pakkerne mens han arbejdede hos Telepost, og den 25-årige er tiltalt for at have stået for fordelingen af hash og penge.

Kræver nedslag i foranstaltning

Den isolationslignende tilbageholdelse er sket på anstalten i Nuuk, hvor de blev flyttet hen i forbindelse med retsmøderne.

Advokaterne har klaget til Kriminalforsorgen over forholdende, men har ifølge eget udsagn fået besked på, at der ikke var andre muligheder for at leve op til betingelserne for tilbageholdelsen.

Ulrik Blidorf og Gideon Jeremiassen krævede, at de 45 dages isolation skal give et nedslag på tre måneder i foranstaltningen, hvis de to skulle blive dømt.

Krævede ophævelse af kontrol

Ved retsmødets slutning søndag krævede de, at besøgs- og brevkontrollen skulle ophæves, så de isolationslignende forhold kunne bringes til ophør.

- Det er utåleligt, hvis min klient skal sidde så meget som en dag mere i de-facto-isolation, anførte Ulrik Blidorf.

Dommeren afslog begæringen om ophævelse af brev- og besøgskontrollen, da kendelsen om dette gælder frem til der bliver afsagt dom og ikke kan omgøres.

Med hensyn til de isolationslignende forhold henviste hun forsvarerne til at klage til Kriminalforsorgen.

Chef for fuldbyrdelse og sikkerhed ved Kriminalforsorgen i Grønland, Thomas Fredhøj siger til Sermitsiaq.AG, at man lige nu ikke har nogen kommentar til kritikken.