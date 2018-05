Forstå debatten om kvoterne

Redaktionen Mandag, 14. maj 2018 - 11:04

Hans Enoksen (PN) har både som naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, under valgkampen og seneste ved præsentationen af koalitionsaftalen henvist til 'ulovlige kvoter', som de store rederier må aflevere tilbage. Rederierne afviser blankt påstanden om ulovligheder.

Sermitsiaq søger i sit seneste nummer at udrede trådende.

Ønske om mere effektivt fiskeri

For at forstå baggrunden må vi skrue tiden tilbage til ´80erne og starten af '90erne. Dengang var Grønland på fallittens, især fordi fiskeriet efter rejer befandt sig i en nedadgående spiral - det var ikke rentabelt nok.

Med fiskeriloven fra 1996 ville man sikre et mere effektivt fiskeri ved

Rederiernes ejerandele Liste over de rederier, hvor Polar Seafood og RG har medejer-andele, der fremgår af regnskaberne. Polar Seafood: Udenskærs: Qajaq Trawl A/S 50 % Indenskærs: Brdr. Siegstad 35 %

Imartuneq Trawl A/S (50 %

Maniitsoq Raajat 100 %

Uiloq Trawl A/S 50 % Royal Greenland: Udenskærs: Ice Trawl Greenland A/S 50 % Indenskærs: Gaia Fish A/S 100 %

Angunnguaq A/S 49,4 %

Savik Aps. 35 %

Frans Peter Lyberth 43,6 %

Lennert og Sønner Aps. 40 %

at kvoterne kunne sælges og derved samles på færre aktører. Samtidig ønskede man dog, at forhindre at et eller to selskaber kom til at eje hele rejekvoten.

Kvoteloft og datterselskaber

Derfor indførte man kvoteloftet, som betyder, at et selskab eller en enkeltperson højst må eje 33,3 procent af den havgående kvote og 15 procent af den indenskærs kvote. Her bliver også rederiernes datterselskaber regnet med - og det er præcist her debatten opstår. For ifølge bemærkningerne til fiskeriloven regnes et datterselskab kun med, hvis moderselskabet ejer mere end 50 procent af aktierne. Det betyder, hvis for eksempel Polar Seafood ejer 35 procent af et selskab, så bliver den kvoteandel ikke regnet med i Polar Seafoods samlede kvote.

Fuldt lovligt

Hvis man regner alle selskaber med, som de to store rederier ejer andele i, så tegner der sig ifølge Sermitsiaqs oplysninger følgende billede:

Royal Greenland i kraft af direkte og indirekte ejerskab har næsten 40 procent af havkvoten og næsten 20 procent af kystkvoten. For Polar Seafood Greenland er tallene godt 34 procent af havkvoten og næsten 23 procent af kystkvoten. Og det er disse tal, som Hans Enoksen henviser til, når han taler om 'ulovlige kvoter'; men kvoterne er altså erhvervet fuldt lovlige.

I det nuværende udkast til den nye fiskerilov, er der lagt op til, at rederierne får ti år til at skille sig af med disse 'overskydende' kvoteandele.

