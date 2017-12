Forsoningskommissione står bag syv anbefalinger

Næstformanden for Forsoningskommissionen, Dorthe Katrine Olsen, afleverede kommissionens betænkning samt anbefalinger til 1. viceformand for Naalakkersuisut Sara Olsvig (IA).

Det skete ved et arrangement på kulturhuset Katuaq i Nuuk fredag.

Her er anbefalingerne til Naalakkersuisut:

Grønlands historie – set med vores øjne

Anbefalingen er, at der udvikles en national strategi og handlingsplan for, hvordan vi får fortalt vores egen historie.

Videnscenter for historie og forsoning

Her ønsker Forsoningskommissionen, at der oprettes et videnscenter for historie og forsoning, der kan placeres på Grønlands Universitet, Ilimmarfik.

Forsoningsfond

Tanken er, at der oprettes en forsoningsfond, der støtter udviklingen af teorier og behandlingsmetoder, der kan være med til en ’healing’, hvor den grønlandske befolkning danner grundlæggende tanker for en behandlingsmetode, og som samler befolkningen og samtidig synliggøre de mange styrkesider, som samfundet har.

Et fælles værdisæt

Udvikling af strategi, og en handlingsplan for at udvikle et fælles værdisæt. Målet er at skabe sammenhængskraft i samfundet og at tage et fælles ansvar for at give alle børnene en god start på livet.

En styrkelse af det grønlandske sprog

Anvendelsen af det grønlandske sprog styrkes gennem en massiv indsats af hele samfundet. Forældre til børn, de ansatte i børneinstitutionerne, i skolerne, på uddannelsesinstitutionerne og på alle arbejdspladser. Forsoningskommissionen opfordrer alle borgere til at være med til at sikre god kommunikation og gensidig respekt.

Ønske om undskyld

Anbefalingen er, at Naalakkersuisut tager initiativ til en debat om dette spørgsmål internt i Grønland, så hele befolkningens holdning til dette spørgsmål bliver belyst.

Frit forudgående og informeret samtykke

Medlemmerne af Forsoningskommissionen anbefaler, at Naalakkersuisut skal sikre, at centraladministrationen og de underliggende institutioner fremover sikrer borgerne retten til ’frit forudgående og informeret samtykke’, når der planlægges større samfundsændringer, der får indflydelse på de enkelte borgeres liv. Dette skal være med til at modvirke, at de overgreb, der er begået i fortiden, ikke gentager sig.

Medlemmerne i Forsoningskommissionen er Josef Therkildsen (formand), Dorthe Kathrine Olsen (næstformand), Ida Mathiassen og Iisaavaraq Petrussen. Karla Jessen Williamsson er æresmedlem.