Forsøgsfiskeri: Der er langt mellem krabberne i Østgrønland

Redaktionen Onsdag, 18. juli 2018 - 15:12

Efter de første godt 14 dages fiskeri er resultatet af Polar Seafoods forsøgsfiskeri efter krabber i Østgrønland langt fra opløftende. Det skriver fiskerikoncernen i en pressemeddelelse.

Polar Seafood A/S oplyser, at forsøgsfiskeriet efter krabber går nu ind i den tredje uge.

- Vi havde håbet på at fange snekrabber, men regnede med fangster af de noget mere besværlige troldkrabber. Desværre har den første uges effektive forsøgsfiskeri i Østgrønland ikke vist fangster, der blot tilnærmelsesvis kan kaldes kommercielle, siger bestyrelsesformand Henrik Leth fra Polar Seafood Greenland A/S.

Forsøget flyttes i andre områder

Hidtil har fiskeriet været koncentreret i området ud for og syd for Tasiilaq, og det er nu, ifølge Polar Seafood A/S, meningen, at forsøgsfiskeriet skal fortsætte i andre områder, hvor dybder og andre forhold antyder, at der kunne være en bestand af krabber.

- I det hidtidige fiskeri er der set både troldkrabber og snekrabber, men mængderne ligger på nogle få individer pr. sætning á 100 tejner, skriver Polar Seafood A/S.

Udgifterne til forsøgsfiskeriet forventes at løbe op i cirka 5 millioner.

Fiskeriet foregår med det norske produktionskrabbefartøj ‘Kvitungen’, der normalt fisker i Nordnorge, og som Polar Seafood er medejer af.