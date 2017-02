Efter forsøgsfiskeri: Færre rejer ved Melvillebugten

Naturinstituttet Pinngortitaleriffiks rapport om forsøgsfiskeri efter rejer i Melvillebugten er nu udkommet.

Der var forsøgsfiskeri nord for bygden Nutaarmiut, nord for Upernavik, og til nord for bygden Siorapaluk, syd for Qaanaaq, og blev gennemført af i alt 8 kommercielle trawlere i 2014 og 2015.

Læs: Flere flotte rejer fra Melville-bugten

Færre men større rejer

Naturinstituttet oplyser, at i 2014 blev der i alt foretaget 548 slæb i området med en samlet fangst på 1.407 tons. I 2015 undersøgelserne blev antallet af slæb øget til 580, og den samlede fangst var 1.594 tons.

- Fangsten pr. time i Melvillebugten ligger i 2014 og 2015 under niveauet på resten af Vestkysten, til gengæld er rejerne generelt større end på resten af Vestkysten. Biologerne har endnu ikke kendskab til bestandsstørrelsen af rejerne i området, skriver Pinngortitaleriffik.

Der blev i alt fanget 69 forskellige fiskearter som bifangst, og den art der var mest talrige af var polartorsken. Den udgjorde samlet 72 procent af alle bifangster, skriver Naturinstituttet Pinngortitaleriffik.

Læs: Rejekvoten stiger 5.000 tons i 2017

Læs rapporten om forsøgsfiskeriet her