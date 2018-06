Forsøg: Problem-isbjørne knaldes væk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. juni 2018 - 08:00

Naalakkersuisot for Fangst, Erik Jensen, oplyser, at man vil tillade brugen af signalpistol med knaldskud i en forsøgsperiode. Siriuspatruljens slædehold og andre isbjørnelande har haft positive erfaringer med denne pistoltype.

Ittoqqotoormiit

- Forsøget planlægges foretaget i Ittoqqotoormiit, og hvis udstyret egner sig, vil Naalakkersuisut vurdere, om muligheden skal spredes til andre områder, skriver Erik Jensen i et paragraf 37 svar til Sofia Geisler, IA, der vil vide, hvad man har tænkt sig at gøre for at komme problem-isbjørne til livs.

Det er specielt i Ittoqqortoormiit, at man har problemer med isbjørne, der nærmer sig beboede områder og udgør en alvor trussel mod bygdeboerne.

Fredningsperiode

Erik Jensen oplyser desuden, at man i Naalakkersuisut ikke har drøftet, om jagtperioden på isbjørne skal forlænges.

- Naalakkersuisut tager stilling til en ny bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne i den nærmeste fremtid. Heri er der ikke planer om ændring af frednings periode, som er fra 1. august til og med 30. september, da denne tid er en vigtig fourageringsperiode og hvor årsungerne skal have fred til at vokse, oplyser Naalakkersuisoq for Fangst.