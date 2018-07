Forslag: Moskusoksebestand på Diskoøen

Kathrine Kruse Mandag, 02. juli 2018 - 17:06

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har besluttet at undersøge mulighederne for indsættelse af et moskusoksebestand på Diskoøen, der har et rigt planteliv, og som findes i meget få mængder.

Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsens møde i Kommune Qeqertalik fra slutningen maj.

Det er kommunalbestyrelsesmedlemmet fra Siumut, Jess Svane, der har fremsendt forslaget om undersøgelse af mulighederne for at indsætte moskusoksebestand på Diskoøen.

Konkret har Jess Svane foreslået, at der bliver undersøgt hvem kommunen kan have som samarbejdspartnere, hvis der skal indsættes en moskusoksebestand på Diskoøen. Jess Svane har også ønsket, at der bliver undersøgt hvilke miljøkonsekvenser en eventuel indsættelse af moskusokser kan påføre.

Tidligere forslag forkastet

Af kommunalbestyrelsens mødereferat fremgår det også, at den daværende Qeqertarsuup Kommunia tilbage i 1993 har undersøgt mulighederne for indsættelse af moskusoksebestand på Diskoøen. Ifølge referatet har undersøgelsen påvist, at Diskoøen på det tidspunkt ikke var passende til indsættelse en moskusoksebestand. En af grundene til dette var moskusoksernes kost, en sivplante, ikke forefindes på Diskoøen.

Jess Svanes aktuelle forslag om undersøgelse af mulighederne for indsættelse af en moskusoksebestand blev derfor under kommunalbestyrelsesmødet ellers foreslået forkastet på baggrund af Naturinstitutets indstilling om indsættelse af moskusoksebestand på Diskoøen og forskernes resultat efter endt undersøgelser tilbage i 2007.

Der blev dog i stedet besluttet at Jess Svanes foreslag blev afgjort ved afstemning, hvorefter otte kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune Qeqertalik stemte for en undersøgelse, mens syv var imod en undersøgelse.

Flytning og udsætning af vilde dyrearter fra et sted til et andet sted i Grønland kan kun ske med godkendelse fra Naalakkersuisut.