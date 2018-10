Forslag: Medbyggere i bygder skal få bedre vilkår

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. oktober 2018 - 16:38

Rammerne skal udvides, så flere får mulighed for at få attraktive lån til medbyggerhuse. Forudsætningen et dog, at man bor i en bygd eller i Kangaatsiaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.

Det fremgår af et lovforslag, som Inatsisartut skal behandle i morgen, onsdag.

Ved at målrette forslaget de små bosteder, er det målet at skabe større lighed i samfundet ved at flere kan få eget tag over hovedet, fremgår det af fremlæggelsesnotatet.

- Selv om en husstand har viljen til at boligforsyne sig selv, kan det være vanskeligt at skaffe finansiering til byggeri i bygder og små byer, særligt hvis familien har en lav indkomst, hedder det i notatet.

Som det er i dag, kan man ikke få de særlige lån, hvis man har en husstandsindkomst på over 450.000 kroner. Det beløb hæves med det nye forslag til 600.000 kroner.

- Medbyggerordningen retter sig mod den gruppe borgere i bygderne og mindre byer, som har muligheden for at spare op eller låne til eget indskud til et medbyggerhus, men som ikke kan skaffe resten af finansieringen gennem banklån og realkreditlån.

Medbyggerlånene er særligt attraktive, fordi lånene ikke skal afdrages, men blot nedskrives til nul. Nedskrivningstiden foreslås forkortet fra 33 til 20 år. Dette er også baggrunden for, at ordningen nu målrettes de små bosteder.

En anden lempelse i forslaget er, at det skal være muligt at udleje sit hus, så man ikke er stavnsbundet til en bestemt bygd. Man skal uden videre kunne udleje i et år, og under særlige forhold også i længere tid.