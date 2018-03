Forslag om at ophæve rygeforbuddet i Kommune Kujalleq

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 28. februar 2018 - 09:53

Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq Bentiaraq Ottosen fra Atassut, kommer med forslag om, at ophæve rygeforbuddet i kommunen.

Rygeforbuddet trådte i kraft i det nye år, som betød, at alle kommunalmedarbejdere, ansatte på folkeskolen, daginstitutioner, plejehjem og fritidsklubber, ikke må ryge længere under arbejdstiden.

- Kommunalbestyrelsesmedlem Bentiaraq Ottosen har i e-mail af 19. februar 2018 foreslået at det af

kommunalbestyrelsen vedtagne forbud mod rygning under arbejdstid i de kommunale arbejdspladser ophæves, skriver kommunen til dagsorden.

Men det tyder ikke på, at Bentiaraq Ottosen får opbakning til sit forslag.

- Et enigt økonomiudvalg indstiller over for kommunalbestyrelsen at rygeforbuddet

fastholdes, oplyses det fra kommunen.

Bentiaraq Ottosens forslag bliver drøftet ved kommunalbestyrelsesmødet i morgen, torsdag.