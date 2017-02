Forslag om kun en uddannelse er droppet

Presset blev for stort, protesterne for massive.

Derfor ændrer regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i det såkaldte uddannelsesloft, som ellers var det sidste partierne forhandlede på plads inden juleferien.

Store protester

Loftet gjorde med et slag, at studerende ikke længere kunne begynde på en ny uddannelse, hvis de allerede havde færdiggjort en anden på samme uddannelsestrin.

Eksempelvis kunne pædagoger ikke længere uddanne sig til lærere og sygeplejersker ikke længere til læger.

Karantæne i stedet for loft

Men det ændrede partierne i går til, at der nu skal gå seks år efter den sidste eksamen, før det igen er muligt at sætte sig på skolebænken.

- Det, synes vi, er en rimelig tilstand, at man tager en gratis uddannelse og får tid til at prøve at bruge den. Og efter en rimelig tid, hvis man vitterlig mener, at man har valgt forkert, så får man altså muligheden for at skifte spor, siger uddannelsesminister Søren Pind (V).