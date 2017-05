Forslag om grønlandsk repræsentation på Island skal drøftes

Inatsisartut skal tirsdag førstebehandle forslag om etablering af en grønlandsk repræsentation på Island.

- Etableringen skal ske for at sikre udviklingen af det gode naboskab og for at sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige afkast og fordele af samarbejdet med Island, skriver Naalakkersuisut på deres forslag.

Flere samarbejdsområder

Med undertegnelsen af fælleserklæringen mellem Island og Grønland i 2013, blev samarbejdet med Island blevet styrket væsentligt, og mulige samarbejdsområder er blevet identificeret og konkret samarbejde er blevet etableret på en række områder.

- Der afholdes årlige implementeringsmøder mellem Grønland og Island som opfølgning på fælleserklæringen og med henblik på udmøntning af de identificerede prioriterede samarbejdsområder i erklæringen herunder øget samarbejde indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel og veterinærområdet, fremhæves det i forslaget.

Flere muligheder

Og ved møderne er der også blevet talt om at øge samarbejdet indenfor miljø og infrastruktur samt informations- og vidensdeling og områder af fælles interesse herunder udenrigs- og handelspolitik og spørgsmål vedrørende Arktis.

- Hertil kommer, at landbrugserhvervet i Sydgrønland er udviklet i et tæt samarbejde med Island.

- En repræsentation i Reykjavik vil således flugte med og være foreneligt med Naalakkersuisuts og administrationens prioriteringer, resurser og kompetencer og kunne bidrage til at vedligeholde de eksisterende samarbejder med Island, samt bidrage til at videreudvikle og styrke væsentlige politiske og handelsmæssige forbindelser til Island, hvilket forventes at give samfundsøkonomiske fordele for Grønland, lyder det fra Naalakkersuisut.

Samlede omkostninger til etablering og driftsomkostninger forventes til cirka 2,5 millioner kroner om året.