Forslag: Gør noget for turismen i Kulusuk

Hun har sendt et beslutningsforslag, som kommunalbestyrelsen skal drøfte den 20. februar.

Kvælning

- Kulusuk er en lufthavn, hvortil der komme mange passagerer udefra, og er et centralt sted for rejser til byen og bygden. Turismemæssigt er lufthavnen let at udvikle, og som kan udvikles økonomisk ved at lave en koordineret plan. Med hensyn til status i dag er udenlandske turistaktører ved at ”kvæle” Kulusuk og dens beboere. Hvis man ikke erkender baggrunden for det, vil det blive sværere at udvikle mulighederne og beboerne i bygden vil miste deres muligheder, skriver Laura Táunâjik i sin begrundelse og opfordrer til, at kommunen går i et samarbejde med turismeaktører i Østgrønland.

Hun vil gerne have afsat nogle penge, der kan være med til:

At bygden skal være aldeles ren og en god destination

At der holdes kurser for turismeaktører på alle måder

At man inddrager kunstnere og kunsthåndværkere

At man udvikler hvad bygden kan tilbyde

Markedsføring af bygden udadtil m.m.

Opadgående kurve

- Kulusuk har i flere år været en turistdestination, hvor antallet af turister er stabil, og specielt om sommeren ankommer der dagsturister, i månederne juni-september. Og der er også adventure-turister om vinteren med henblik på hundeslædekørsel og for at løbe på ski i månederne februar-maj. Der er ikke sket en tidssvarende udvikling, eksempel renholdelse af bygden og lokale turistguides, informationscenter m.m. Valide tal viser, at antallet af turister i Østgrønland er opadgående, fastslår Siumuts kommunalbestyrelsesmedlem.