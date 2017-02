Forslag: Bopælsattesten skal kunne hentes gratis

Medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen (S), kommer med forslag til kommunen, at bopælsattesten skal kunne hentes gratis til kommunen fra februar til og med april.

Sådan foreslår han, efter rederiet, Disko Line, først vil se bopælsattest, hvis passagerne skal overnatte, når rejsen er blevet aflyst. Hvis passagerne ikke kan dokumentere hvor de bor henne, betaler passagerne selv for deres ophold.

Læs: Det er gratis at hente bopælsattest online

Kan hentes gratis på nettet

Det koster 60 kroner for borgerne i Qaasuitsup Kommunia for at hente bopælsattesten, mens det er gratis at hente den på Sullissivik.gl.

- Alle borgere har dog ikke adgang til internettet, og alle har ikke nem-id. Derfor skal kommunen kunne udlevere bopælsattest gratis i de tre måneder, skriver Kristian Jeremiassen i en pressemeddelelse.

- De trafikale forhold er blevet meget forværret, og oven i det kræver Disko Line at se bopælsattesten, hvis rejsen er blevet aflyst. Derfor er vi nødt til at give borgerne mulighed for, at de skal kunne hente bopælsattensten gratis i tre måneder, lyder det fra Kristian Jeremiassen.