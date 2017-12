Forslå Årets Kvinde - det kan stadig nåes

Kender du en kvinde, der er noget helt særligt. Så modtager Arnanut stadig nomineringer af kandidater til titlen som Årets Kvinde.

Sidste år modtog Arnanut et rekordstort antal nominerede på hele 28 kvinder. Håbet er at få endnu flere nomineringer i år, siger bladets redaktør Martine Lind Krebs. Men hvis rekorden skal slåes, så kræver det, at der nogle flere, der kommer til tasterne og kommer med et forslag.

Panelet bag kåringen af Årets Kvinde består af bladets to redaktører Martine Lind Krebs, Linda Rachlitz samt annoncesælger Trine Birch Larsen.

Der kan indsendes nomineringer frem til 31. december.Du skal blot sende en mail til redaktion@arnanut.gl og fortælle, hvorfor det lige netop skal være hende.

Tidligere vindere er: