Forskning skal samles i én database

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. oktober 2018 - 15:21

IA-politikeren har fremsat et beslutningsforslag, der pålægger Naalakkersuisut at undersøge mulighederne for etablering af en samlet forskningsdatabase.

I svarnotatet fra Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning Siverth K. Heilmann fremgår det, at man støtter forslaget med det formål, at:

Formålet med forsknings-HUB

Skabe et samlingssted for lokale og internationale forskere, forvaltningen, industrien og befolkningen i Grønland

Skabe overblik over og forankring for forskningsaktiviteter og forskningsdatabaser i og omkring vores land

Sikre bedre formidling og kommunikation af resultater og forskningsbehov mellem forvaltningen, forskere, industrien og befolkningen

Tættere kontakt

- Naalakkersuisut finder det vigtigt med tæt samarbejde på tværs af forskning, myndigheder, erhvervsliv og organisationer. Det er vigtigt at trække flere internationale forskere til landet og samlingspunktet kan være med til at fremme landets forskning og internationalisering. Et samlingspunkt kan samtidigt sikre en tættere kontakt mellem internationale forskere og deres faglige kolleger her i landet. Samlingspunktet for forskning kan således bidrage til at skabe et fagligt miljø og give et fagligt løft til forskningen i Grønland, skriver Siverth K. Heilmann.