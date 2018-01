Forskning fra Grønland giver banebrydende viden

Det er velkendt, at både arvelighed og miljø spiller en rolle, for at nogen udvikler overvægt og fedme – men hvor meget, arveligheden spiller ind, er endnu ikke fuldt afdækket. Derfor er det en vigtig brik i opklaringen, at forskere nu har fundet en ændring i et gen, der øger risikoen for diabetes og markant for fedme. Ændringen er fundet hos den grønlandske befolkning, men findes globalt. Det oplyser Steno Diabetes Center Copenhagen i en pressemeddelelse.

Grønlands Universitet

- Den ny-opdagede ændring har en større og mere udtalt effekt end noget, vi har set før. Personer, der har ændringen fra begge forældre, vejer gennemsnitligt 15 kilo mere end de personer, der ikke har den. Livvidden er hele 17 cm større. Der er også en forhøjet risiko for diabetes hos personer, der har arvet ændringen fra begge forældre – en risiko som ikke kun er forklaret med overvægt, siger Marit Eika Jørgensen, professor og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen. Hun har forsket i fedme, diabetes og genetik i Grønland i mange år og står sammen med forskere fra bl.a. Københavns Universitet, Grønlands Universitet og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet bag undersøgelserne.

Ændringen i genet er ved en genetisk tilfældighed mest almindelig i Grønland, hvor befolkningen samtidig er relativ lille og homogen. Derfor har det netop været muligt at finde den i tilstrækkeligt antal til at påvise en effekt, der rækker ud over Grønland og gør sig gældende på verdensplan. Resultaterne bidrager med banebrydende ny viden og er netop offentliggjort i det ansete tidsskrift Nature Genetics.

Adgang til motion og sund kost er afgørende

Ændringen i genet har blandt andet har betydning for regulering af appetitten, og fundet kan bidrage med ny viden om årsagerne til fedme og diabetes og føre til udvikling af nye lægemidler. I sig selv giver den dog ikke forklaring på den stigning i overvægt og fedme, der generelt er sket i Grønland i løbet af de sidste 20 år.

- Det vil altid være en livsstil med for meget og for usund kost samt for lidt motion, der er afgørende for overvægt. Men vores resultater dokumenterer, at nogle mennesker har større medfødt risiko for fedme end andre, forklarer Marit Eika Jørgensen og fortsætter:

- Resultatet bekræfter de sidste årtiers fedmeforskning, som viser, at overvægt og fedme først og fremmest styres af hjernens appetitcenter og kun i begrænset omfang undertrykkes med viljens kraft. Er man derfor arveligt disponeret for overvægt, kan det være yderst krævende at gå ned i vægt. For den enkelte person er det derfor helt afgørende med støtte og adgang til motion samt sund og mættende kost, siger hun i pressemeddelelsen.