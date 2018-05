Forsker: Vigtig at Ilulissat-principper blev bekræftet

Walter Turnowsky Torsdag, 24. maj 2018 - 09:51

Mødet i Ilulissat i denne uge var mest af alt en fejring af Ilulissat-erklæringen fra 2008. Der blev ikke indgået nye aftaler, og de fleste lande nøjedes med at sende embedsmænd.

Men alligevel har det været vigtigt at holde mødet vurderer Jon Rahbek-Clemmensen, lektor ved Forsvarsakademiet.

- Det har været en god markering og et godt initiativ, som man fik de ud af, som man kunne håbe på, siger han til Sermitsiaq.AG.

For selvom selve mødet ikke bød på de store politiske initiativer, så er det daglige konkrete samarbejde mellem kyststaterne i høj grad vigtigt for en fredelig udvikling i Arktis.

- Det er vigtigt, at landene har genbekræftet Ilulissat-principperne, siger Jon Rahbek-Clemmensen.

LÆS OGSÅ: Ilulissat: Det talte de om i jubilæumsåret

Flaget på havbunden

Som et af de helt vigtige områder peger han på diskussionen om kontinentalsoklen. Her har både Rusland og Rigsfællesskabet afleveret deres krav til FN's sokkelkommissionen og begge stater gør krav på selve Nordpolen. Canada vil inden for kort tid aflevere sine krav, og også disse ventes at overlappe med både de russiske og de grønlandsk/danske krav.

- Det er vigtigt, at den løbende forhandlingsproces, hvor man mødes en gang om året, fortsætter.

Det var netop et russisk krav på kontinentalsoklen, der er baggrunder for initiativet i 2008. Året før havde russerne nemlig plantet et flag på havbunden. Og det er præcis den slags magtdemonstrationer man ønsker at undgå.

Da Rusland som de første afleverede deres krav til sokkelkommissionen, vil de også som de første få svar fra FN.

- Det løbende samarbejde gør det sværere for Rusland igen at spille med de militære muskler og sige ”nu er det vores område”, vurderer forskeren.

Mulig aftale før FN-beslutning

Det er nemlig mest sandsynligt at kravene fortsat vil overlappe efter FN har talt. I det tilfælde er det staterne, der selv skal finde en forhandlingsløsning. Ved at disse forhandlingerne allerede foregår ved årlige embedsmandsmøder, kan en del problemer tages i opløbet.

- Man kan sagtens forestille sig, at de tre stater kan nå frem til en aftale allerede inden sokkelkommissionen har vurderet, hvorvidt deres krav er retmæssige. Her vil man kunne specificere, hvordan man vil forholde sig til forskellige mulige afgørelser fra FN.

Jon Rahbek-Clemmensen mener derudover, at det er positivt, at den oprindelige kreds af de fem kyststater ved årets møde blev udvidet med Island, Sverige, Finland, samt ICC og Samerådet.

- Det betyder, at de gnidninger der i starten var mellem kyststatssamarbejdet og Arktisk Råd nu endegyldigt er begravet.