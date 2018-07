Forskerspirer fra fem regioner i Arktis på ph.d. kursus

Redaktionen Søndag, 01. juli 2018 - 15:40

Rammen herfor var et fem-dages ph.d.-kursus ved Centeret for Sundhedsforskning i Grønland, som var organiseret i et samarbejde mellem The University of the Arctic, UArctic, og Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik.

Afgørende for forskningssamarbejde

Deltagende var rejst til Nuuk fra fem forskellige regioner i Arktis, herunder Alaska, Rusland og Grønland. Foruden at give deltagerne en værdifuld indsigt i forskningsmetoder og sundhedstendenser i Arktis, faciliterede kurset også en platform, hvor de unge forskere kunne udveksle viden, etablere samarbejde og skabe et netværk. At etablere sådan et forum for den næste generation af Arktiske forskere er afgørende for det igangværende og fremtidige forskningssamarbejde.

En måde, som kurset fremmede dette på, var ved at invitere alle deltagere til at præsentere deres forskningsprojekter, samt opfordre deltagere og undervisere til at give feedback og kommentarer til præsentationerne.

Løse komplekse udfordringer

Som den norske professor Jon Øvind Odland pointerede i hans foredrag om Arctic Global Health:

- Vi er nødt til at forske og samarbejde på tværs af discipliner og faglighed, for at vi kan løse de komplekse udfordringer vi står overfor i Arktis.

En vigtig pointe som kurset fordrede ved at invitere deltager fra forskellige videnskabelige discipliner og baggrunde. Disse omfattede faglige baggrunde i Natural-, Social- eller Health Sciences, og Global- eller Folkesundhed, samt medicin, sygepleje, farmakologi, biologi og økonomi.