Forskerpris til Carl Christian Olsen

Carl Christian (Puju) Olsen har fået tildelt international forsker pris af International Arctic Social Sciences Association (IASSA). Det skriver Sveriges Radio.

Der er tale om en særlig hæderspris, som blev overrakt ved en ceremony i Umeå i Sverige.

Prisen tildeles Carl Chrisrian Olsen for hans livslange forskning i inuit-sprogene, samt for hans indsats for at styrke rettighederne for grønlandsk-talende.

Han ser selv prisen som et rygstød til oprindelige folks rettigheder hele vejen rundt om Arktis.