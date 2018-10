Forskere er uenige om tidligere fund af Jordens ældste liv

Videnskab.dk Torsdag, 18. oktober 2018 - 06:39

Det ældste liv vi kender til på Jorden er simple, encellede bakterier.

Ved at kigge efter deres efterladenskaber i ældgamle sten har forskere sporet sig frem til dem i Isua-bæltet ved kysten nær Nuuk i det sydvestlige Grønland.

Men der er store uenigheder om, hvem der har fundet liv, og hvem der bare har fundet sten. Det skriver Videnskab.dk.

- Det er vigtigt at få opklaret, hvad der skal til, før vi kan vide, at der er tale om liv. Ellers risikerer vi for eksempel at finde falske spor af liv på Mars, siger Minik Rosing, der er professor ved Statens Naturhistoriske Museum og en del af et nye studie, som netop er udgivet i tidsskriftet Nature.

I 2016 udgav et internationalt forskerhold et opsigtsvækkende fund. De havde fundet såkaldte stromatolitter i 3,7 milliarder år gamle sten fra Grønland og dermed det hidtil ældste liv.

Stromatolitter er særegne strukturer, som dannes i mineraler af mikroskopiske alger og simple encellede bakterier. Over lang tid danner de en lagstruktur i sedimentet, der kan ses som kegler, der skyder op gennem lagene. Når stromatolitten med tiden synker ned i undergrunden bliver strukturen indkapslet i sten på grund af tryk og varme.

I 2016 kunne forskerholdet anført af professor Allen P. Nutman fra Wollongong University i Austrralien altså præsentere fundet af en fossil stromatolit, der var bevaret efter 3,7 milliarder år i en sten fundet i Isua.

Opdagelsen i 2016 fik mange forskere til at spærre øjnene op. Blandt andet Minik Rosing, der sammen med Abigail Allwood, som er ansat ved NASA og førsteforfatter på det nye studie tog tilbage til Isua for at efterprøve resultaterne.

- Området er stærkt deformeret og omdannet under høj temperatur, så det skulle være meget usandsynligt, at der kunne være fossiler som havde bevaret den struktur, siger Minik Rosing.

Minik Rosing og Abigail Allwood tog derfor en ny prøve indenfor en halv meter fra det ene af de steder, som Allen P. Nutman undersøgte.

Allen P. Nutman er dog langt fra enig i de resultater, som Rosing og Allwood når frem til.

I en mail til Videnskab.dk kritiserer han, at Rosing og Allwood kun var i området på en en-dags-tur, og at de ikke har været i stand til at finde det rigtige område. Han fortæller, at deres sten er taget to meter fra hans, selvom han ellers tilbød dem en guide til stedet.

Man kan undre sig over, om det overhovedet er vigtigt at grave frem, hvem der havde ret i hvilken detalje, når forskerne sådan set er enige i tidspunktet: At det ældste liv kan spores 3,7 milliarder år tilbage.

Men det er ikke uvæsentligt, for vi er nødt til at sikre, at vi ikke bliver snydt, når vi skal undersøge fjerne og utilgængelige miljøer på andre planter, hvor vi ikke bare lige kan hente nye prøver, fortæller Minik Rosing.

- Jeg påstår ikke, at én metode er bedre end en anden. Jeg foreslår til gengæld, at alle metoder bør tages i brug, så vi kan finde det mest nøjagtige svar. På den måde er vi bedst muligt forberedt på at lede efter liv på andre planeter, siger han.

