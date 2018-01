Forskere: Temperaturfald i Grønland aflyser ikke global opvarmning

Ved hjælp af satellitdata har en gruppe danske forskere undersøgt udviklingen i temperaturerne i store dele af Grønland over 15 år, fra 2001 til 2015.

Og måske overraskende peger tendensen, når man ser på gennemsnit over året, på et lille temperaturfald på tværs af hele landet. Derudover ser forskerne markante variationer fra år til år.

Den type udmeldinger kunne måske hurtigt få klimaskeptikere til at aflyse den globale opvarmning.

Men det er der – desværre – slet ingen grund til, lyder det fra forskerne bag det nye studie. Det skriver Videnskab.dk.

Primære konklusion: Vejret svinger

Det nye studie viser først og fremmest, at vejret er ekstremt forskelligt fra år til år.

Forskerne kan for eksempel vise, at der har været en tendens til opvarmning om sommeren på Grønlands vestkyst de seneste 15 år, mens efteråret er blevet koldere i samme periode.

I studiets supplerende materiale viser forskerne ved hjælp af målinger fra klimastationer og klimamodeller, at der over længere tid – gennem de seneste 30 år – har været en entydig opvarmning.

Skal ikke sættes i klimakontekst

Først og fremmest fordi resultaterne ikke dækker over tilstrækkelig lang tid til at kunne drage håndfaste klima-konklusioner.

Typisk siger klimatologerne, at man skal have mindst 30 års data for at kunne »snakke klima,« siger professor i miljøgeokemi Bo Elberling. Han er forfatter på og ansvarlig for det nye studie, som er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports.

Man skal derfor være varsom med at sætte de nye resultater ind i en klimakontekst, understreger Bo Elberling.

Satellitmålinger kan hjælpe i Sibirien og Afrika

Alligevel er indholdet særdeles interessant, mener den danske professor i meteorologi Eigil Kaas, som også har læst, men ikke deltaget i det nye studie. Han bider særligt mærke i den helt nye metode, som forskergruppen har udviklet, hvor de bruger satellitdata til at undersøge netop overfladetemperaturerne i Grønland.

- Det her er et vigtigt studie for at kunne vurdere de faktiske temperaturforhold i Grønland, siger Eigil Kaas, som arbejder ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Det smarte ved, at forskerne bag det nye studie bruger satellitter til at måle temperaturerne, er, at vi kan udfylde hullerne mellem de eksisterende målestationer, påpeger klimaforsker Christian Rodehacke.

- De viser potentialet ved sådan et observationssystem. Forestil dig, at du vil måle temperaturen i Sibirien for eksempel – der bor ingen mennesker, og det er meget dyrt at lave målinger, fordi mange områder er ufremkommelige. Så vil satellitmålinger være en stor hjælp. Det samme gælder for store dele af Afrika, siger ph.d. ved DMI Christian Rodehacke, som heller ikke har været en del af det nye studie.

