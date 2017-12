Forskere: Snart vil nogle foretrække sex med robotter

Avancerede sexteknologier som sexrobotter og virtual reality vil ifølge forfatterne bag et nyt, amerikansk studie betyde for en gruppe mennesker, at en sexpartner i kød og blod bliver overflødig. Det skriver Videnskab.dk.

- Vi mener, det bliver muligt at have en tilfredsstillende seksuel oplevelse, som ikke involverer mennesker, fordi de nye sexteknologier giver mulighed for en grad af fordybelse, som tidligere teknologier ikke giver, siger professor Neil McArthur ved Institute of Philosophy ved University of Manitoba, der er medforfatter til studiet.

Forskerne føjer med studiet en ny seksuel identitet til rækken og døber den ’digiseksualitet’.

Videnskab.dk har bedt Astrid Ditte Højgaard om hjælp til at vurdere betydningen af det nye studie. Hun er ledende overlæge ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital og én af få danske forskere inden for sexologi.

Overlæge: Både og

Efter hendes mening vil vi med god sandsynlighed begynde at bruge robotter som et supplement til vores sexliv, men at det bliver en reel seksuel identitet køber hun ikke helt.

- Jeg har mine tvivl om, hvorvidt digiseksualitet kan fortrænge trangen til at have et intimt samvær med rigtige mennesker. Det kan det nok være for ganske få, men jeg tror ikke, det betyder, at vi alle sammen får en sexrobot og stopper med at interessere os for at få en kæreste og danne familie, siger hun.

Medforfatter af det nye studie Neil McArthur medgiver, at de med deres resultater kun kan gisne om, hvad fremtiden bringer. Hvad der rent faktisk kommer til at ske, må tiden vise.

Ikke grund til bekymring

Men uanset hvor store dele af vores sexliv vi i fremtiden overlader til teknologien, mener han ikke, der er grund til bekymring.

- Når vi ser på vores erfaringer fra terapien, er der masser af glade og raske personer med alle mulige seksuelle præferencer. Vores

studie viser, at mange allerede har integreret de tidligere sexteknologier i deres forhold uden problemer, siger Neil McArthur.

Her refererer han til studier af par- og sexterapi, som han har analyseret i det nye litteraturstudie.

- Jeg tror, der er vigtigt at huske på, at det at være digiseksuel ikke nødvendigvis betyder, at man cutter al menneskelig kontakt, men at det kun er i nogle enkelte aspekter af livet, tilføjer han.

Dér, hvor det kan blive problematisk, er ifølge Neil McArthur, hvis man ikke kan styre sit forbrug af sexteknologier eller dækker alle dele af sine sociale behov gennem teknologi.

Opmærksomhed

- Vi skal bestemt være opmærksomme på mennesker, som ikke kan kontrollere deres brug af sexrobotter, særligt når man tænker tilbage på, hvordan rigtig mange blev afhængige af porno, dengang det blev mere tilgængeligt, siger Neil McArthur.

Han understreger samtidig, at det altså kun er personer, der ikke føler sig i kontrol over deres forbrug af sexteknologier, vi skal være bekymrede for og ikke gruppen af digiseksuelle som helhed.

