Forskere: Radioaktivt spildevand blev godkendt

Danmark godkendte udledningen af radioaktivt spildevand under indlandsisen. Det viser dokumenter, som KNR har fået indsigt i.

LÆS: Camp Century: Kristian Jensen (V) lover handling

Lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen og lektor emeritus Henry Nielsen fra Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet arbejder på en bog om Camp Century og har i den forbindelse opstøvet dokumenterne fra Risø, som de har delt med KNR.

LÆS: Camp Century i samråd i folketinget

To fysikere fra Forskningscenter Risø fik i sin tid forelagt amerikanernes planer om at bygge en atomreaktor under isen.

LÆS: Aaja skuffet efter Camp Century-samråd

- Hvad angår behandlingen af det flydende radioaktive affald, finder vi det fuldt ud forsvarligt, om dette sendes direkte ned i indlandsisen, skriver de ifølge KNR i 1960 til den danske stats Atomenergikommission.

Seniorforsker Sven P. Nielsen, Center for Nukleare Teknologier ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), mener, at man dengang stillede nogle meget skrappe krav til de radioaktive grænseværdier. Han siger om de nye oplysninger:

- Det giver ikke mig grund til nogen uro.