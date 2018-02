Forskere og politikere: Alle drenge bør få tilbud om gratis HPV-vaccine

I ni år har unge, danske kvinder fået tilbudt gratis HPV-vaccination, og for nyligt blev det annonceret, at også homo- og biseksuelle drenge nu kan få vaccinationen gratis.

En række forskere og flere politikere mener imidlertid, at alle bør være omfattet af tilbuddet om HPV-vaccination, uanset køn eller seksualitet. Det skriver Videnskab.dk.

- HPV-relaterede sygdomme rammer både mænd og kvinder. Derfor synes jeg, at der skal være samme tilbud om vaccination til begge køn, siger professor og kræftforsker Susanne Krüger Kjær, som får opbakning fra flere andre forskere:

- Alle drenge bør tilbydes HPV-vaccination, siger overlæge og professor Christian von Buchwald, som behandler HPV-relateret mundsvælgkræft ved Rigshospitalet.

Sundhedsstyrelsen vurderer sagen

Udmeldingen kommer i kølvandet på et nyt dansk studie, som konkluderer, at HPV-vaccinen som ventet er sikker at give til drenge, idet den ikke øger risikoen for en lang række sygdomme.

Læs mere på Videnskab.dk: HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen på grund af vinterferie, men i sidste uge lød det, at Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at tilbyde HPV-vaccination til alle drenge.

På baggrund af arbejdsgruppens analyser vil Sundhedsstyrelsen inden sommerferien komme med en anbefaling til sundhedsministeren om, hvorvidt alle drenge bør tilbydes HPV-vaccination eller ej.

SF, DF og Alternativet: Alle skal tilbydes vaccinen

På Christiansborg er flere politikere imidlertid parate til at tilbyde HPV-vaccination gratis til alle drenge.

- Vi vil ikke tvinge nogen til at blive vaccineret, men vi synes man skal have lige tilbud til begge køn. I dag er der allerede forældre, som selv vælger at give vaccinen til deres sønner, men de er bare nødt til at betale selv. Det, synes vi, er diskriminerende og med til at skabe en ulighed i samfundet, siger Kirsten Normann Andersen, som er sundhedsordfører hos Socialistisk Folkeparti (SF).

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad sker der i kroppen, når man vaccineres mod HPV?

Samme melding kommer fra Dansk Folkeparti, hvor sundhedsordfører Liselott Blixt påpeger, at hun har bedt sundhedsministeren om at se på sagen.

Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor påpeger også, at tilbuddet om HPV-vaccination »burde gælde alle drenge, så vaccinen ikke kun er forbeholdt drenge fra familier med en god økonomi.«

Hos regeringspartierne Venstre og Konservative lyder det, at man følger udviklingen på området og afventer anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, før man tager stilling til spørgsmålet.

