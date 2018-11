Forskere vil lede efter gravpladser og skibe i vikingeborgenes undergrund

Charlotte Price Persson, Videnskab.dk Lørdag, 24. november 2018 - 08:16

For nylig gjorde norske forskere et sensationelt fund i byen Halden i det sydøstlige Norge:

En ekstremt sjælden grav fra vikingetiden, der blev udråbt som »et drømmefund« og »en verdenssensation«.

Nu vil danske og svenske forskere også være med på beatet. Det skriver Videnskab.dk.

Sammen med norske kollegaer søger de nu penge til at lave lignende, såkaldte ’geofysiske’ undersøgelser i Danmark og Sverige. Konkret drømmer forskerne om at lave målinger af undergrunden omkring vikingeborgene Aggersborg i Nordjylland og Borgeby i Skåne i Sydsverige.

- Med de metoder, der er kommet til de senere år, vil vi kunne kortlægge meget store arealer og lave 3D-billeder, som nærmest kan give en fornemmelse af at flyve gennem jorden. Det vil give meget bedre mulighed for at forstå stederne arkæologisk, fortæller lektor Søren Munch Kristiansen, som arbejder på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Drømmefund: Brønde, bygninger og gravpladser

Borgeby er den mindst undersøgte af vikingeborgene, og forskerne ved eksempelvis ikke, om borgen er opbygget med fire porte og på samme symmetriske måde som de øvrige borge.

Læs mere på Videnskab.dk: Se 3D-animation af Danmarks vikingebord ved Køge

For Aggersborgs vedkommende mangler omkring 80 procent fortsat at blive udgravet, fortæller professor Søren Sindbæk, som arbejder på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

- Da man i 1940’erne gravede på Aggersborg, var det ved håndkraft, så derfor gik man meget målrettet efter de ting, man kendte fra Trelleborg (den første borg, man lokaliserede, red.). Derfor er der en række ting, vi ikke ved, siger Søren Sindbæk, som de seneste tre år har været involveret i udgravningerne af den senest tilkomne vikingeborg i rækken, Borgring. Den blev fundet i 2014.

Hvis forskerne får mulighed for at udføre de målinger, de drømmer om, vil de måske kunne finde:

Brønde og bygninger på pladserne inde i borgene. Drømmescenariet er at finde brønde med vand i, fordi vand bevarer organisk materiale bedre end jord.

Knogler i brønde. Hvis forskerne finder brønde med vand og er ekstraordinært heldige, kan de måske endda også finde knogler, som de kan trække DNA ud af.

Gravpladser omkring vikingeborgene. Og dermed formentlig nogle af de mennesker, der har huseret i og omkring borgene.

Ukendte vejforløb og vandveje. Som har muliggjort transport til og fra borgene.

Vikingeskibe. Og måske endda skibsbegravelser som den, der for nylig blev fundet i Norge.

Læs mere på Videnskab.dk: »Drømmefund«: Arkæologer finder vikingeskibsbegravelse i Norge

Geofysik kan målrette arkæologien

Den helt store fordel ved de geofysiske målemetoder er, at de ikke er destruktive.

Det betyder, at man ikke behøver at gå i gang med at grave, og dermed ødelægge, på må og få. I stedet kan man grave meget fokuseret i områder, som de geofysiske undersøgelser på forhånd har afsløret som ekstra spændende.

- Det giver os mulighed for at sige: ’Lige hér er et interessant punkt’, i stedet for at de skal lave kæmpe undersøgelser og grave store områder op, fortæller Søren Munch Kristiansen, som selv er geolog.

- Patienten overlever så at sige, og man kan bedre målrette de arkæologiske undersøgelser og måske finde noget helt nyt, tilføjer han.

Andre artikler på Videnskab.dk

Var Danmarks vikingeborge mest til pynt?

Se flot animation af kæmpe vikingebeboelse

Vikingeborg ved Køge mystificerer arkæologer