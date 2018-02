Forskere jagter årsagerne til migræne

Et par gange om året får Faisal Mohammad Amin så voldsom migræne, at han absolut ingenting kan. Lyde og lys gør hovedpinen værre.

Faisal Mohammad Amin har en rimelig god fornemmelse af, hvad der fremkalder anfaldene.

- Hvis jeg på en nattevagt har så travlt, at jeg hverken får aftensmad eller natmad, begynder jeg at få halvsidig hovedpine. Efterhånden har jeg lært, at uanset hvor travlt der er, så kan jeg bare ikke arbejde i 10-12 timer henover natten uden at få noget at spise, siger Faisal Mohammad Amin, der er læge og ph.d. på Dansk Hovedpinecenter.

Migræniker forsker i migræne

Faisal Mohammad Amin er migræniker. Derudover er han læge og forsker. En stor del af sin fritid bruger han på at finde ud af, hvorfor han selv og millioner af mennesker verden over ind imellem får afsindigt ondt i hovedet.

For år tilbage, da Faisal Mohammad Amin lavede sin ph.d.-afhandling, sad han jævnligt ved skanneren på hovedpinecentret om natten. Han afprøvede en ældgammel og udbredt teori om, at migræne opstår, fordi hjernens blodkar udvider sig.

Undersøgelsen krævede, at Faisal Mohammad Amin skannede et stort antal patienter, mens de havde spontane migræneanfald. Derfor gav han sit private telefonnummer til patienter, der havde meldt sig til forsøg, og sagde til dem, at de kunne ringe til ham døgnet rundt.

Ofte ringede forsøgspersonerne om natten, når de kunne mærke, at et migræneanfald var på vej.

- Tag en taxa ind på hovedpinecentret, sagde Faisal Mohammad Amin til dem.

Migræne-myte blev dræbt

Belønningen for de mange nattetimer ved skanneren kom, da resultatet af Faisal Mohammad Amins eksperiment blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Neurology, som er et af verdens mest anerkendte neuromedicinske tidsskrifter.

Faisal Mohammad Amins forskning viste, at der ikke er hold i teorien om, at smerten ved migræne skyldes, at hjernens blodkar bliver udvidet. I 2013 var resultatet nomineret til Videnskab.dk's pris 'Årets Danske Forskningsresultat'.

- Der er en masse teorier om migræne. Nogle har eksisteret i over 100 år, men det er først indenfor de seneste år, at vi har været i stand til at afprøve, om de holder vand, fordi vi har fået den rigtige skanningsteknologi, siger Faisal Mohammad Amin.

Forsøgsperson får migræne af kulilte

Også i aften, hvor Videnskab.dk besøger Faisal Mohammad Amin på centret ved Rigshospitalet i Glostrup, ligger en forsøgsperson med migræne i skanneren.

Læge og ph.d.-studerende Hashmat Ghanizada overvåger skanningen. Han er i gang med et projekt, hvor han undersøger, hvad der sker i hjernen på personer, der får migræne, når de indånder kulilte – en gas, der opstår ved forbrænding, for eksempel når man griller på kul.

- Det er velkendt, at kulilteforgiftning giver hovedpine. Men det er første gang, vi undersøger, hvad der sker i hjernen, og om karrene for eksempel ændrer sig, når migrænepatienter indånder gassen, siger Hashmat Ghanizada.

