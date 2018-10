Forskere afslører den mørke kerne i vores personlighed

Anne Sophie Tingsted, Videnskab.dk Onsdag, 24. oktober 2018 - 07:25

Er du villig til at tage et slag, hvis det betyder, at nogen, du ikke kan lide, får to?

Hvis du svarer ja på den slags spørgsmål, er der større risiko for, at du har en grundlæggende usympatisk personlighed. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan teste dig selv.

Usympatiske personlighedstræk, som for eksempel egoisme, ondskabsfuldhed eller psykopati, er, på trods af at være forskellige, meget tæt koblet sammen i en fælles mørk kerne, viser et nyt studie.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan en psykopat selv gøre for det?

Det vil sige, at hvis du har ét mørkt personlighedstræk, er der meget stor sandsynlighed for, at du også har adskillige andre.

- I princippet betyder det, at folk, der lyver, også har tendens til at snyde, prale og være sadistiske, siger Ingo Zettler, professor MSO ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Han er en af forskerne bag det nye studie.

Negative karaktertræk skyldes den dunkle faktor

Den mystiske, mørke kerne, som de negative karaktertræk stammer fra, er blevet døbt D-faktoren af forskerne bag det nye dansk-tyske studie. Det står for ‘the dark factor’ eller ’den mørke faktor’ på dansk.

D-faktoren er et slags underliggende personlighedstræk, som betyder, at du er tilbøjelig til at opføre dig skidt.

- Derfor giver det ikke så meget mening at skelne imellem forskellige mørke personlighedstræk, når man skal forstå, hvor forskellige former for etisk, moralsk og socialt tvivlsom opførsel stammer fra, siger Ingo Zettler.

Læs mere på Videnskab.dk: Tips: Sådan træner du din empati

D-faktoren består af tre aspekter:

Du stræber efter at opnå mest muligt. For eksempel lykke, status, penge eller lignende. Det gør du på bekostning af andre mennesker. For eksempel ved at stjæle, snyde eller påføre andre skade eller smerte. Du retfærdiggør din opførsel ved for eksempel at tænke, at du er mere værd end andre, eller at alle opfører sig eller burde opføre sig ligesådan.

- Hvis du har en høj D-faktor, er du typisk en person, der går nådesløst efter dine egne mål og er ligeglad med, at de påvirker andre negativt, eller også gør du det decideret for at skade andre. Samtidig er du overbevist om, at din opførsel er retfærdig, opsummerer Ingo Zettler.

Egoistisk opførsel giver kortsigtet succes

Selvom evolutionsforskere har fundet, at du kan opnå stor succes i samfundet, hvis du har de tre ovennævnte personlighedstræk i den mørke triade, er succesen som regel kortsigtet.

Læs mere på Videnskab.dk: Arv eller miljø: Hvad bestemmer vores personlighed?

Det fortæller professor Henrik Høgh Olesen fra Psykologisk Institut på Aarhus BSS - School of Business and Social Sciences.

Det skyldes især, at andre hurtigt vil opdage, at du ikke er til at stole på, fortæller forskeren.

- I en mindre gruppe vil dårlig opførsel rygtes og blive straffet, hvis du er kynisk og behandler andre dårligt. Du kan føre det tilbage til aberne, for selv aber er afhængige af alliancer med andre. Er du kold, kynisk og selvberoende, så bliver du smidt ud, siger Henrik Høgh-Olesen, som har forsket i abers personlighedstræk og evolutionspsykologi.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvad er ondskab?

Mini-test: Find ud af, om du er empatisk