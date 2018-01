Forskere aflyser skrækscenarie om klodens opvarmning

Nye beregninger viser, at når det gælder fremtidens globale temperaturstigninger, kan vi godt tage 'skrækscenariet' og ’i bedste fald’-scenariet af bordet.

Tidligere estimater

Ingen af dem kommer nemlig til at blive til virkelighed. Det skriver Videnskab.dk.

Førhen lød estimaterne fra FN’s klimapanel (IPCC), at Jordens gennemsnitstemperatur ville stige mellem 1,5 og 4,5 grader, hvis atmosfærens indhold af CO2 fordobles i forhold til 1850.

Men vi kommer med stor sandsynlighed ikke til hverken at opleve en stigning på kun 1,5 grader eller dommedagsagtige 4,5 grader, viser et nyt studie.

Det nye studie præciserer nemlig estimaterne for, hvor meget temperaturen vil stige, når CO2- indholdet fordobles. Frem for en usikkerhed, som ligger mellem 1,5 og 4,5 grader, har forskerne indsnævret temperaturstigningen til at ligge mellem 2,2 og 3,4 grader.

Læs også på Videnskab.dk: Spøgelsesansigter og ukendt tekst fundet i bog fra middelalderen

Det svarer til 60 procents reduktion af usikkerheden i forhold til tidligere, og verden bør justere klimaindsatsen efter de nye resultater, påpeger en af forskerne bag studiet.

Det usandsynlige

- Vores smallere estimat for fremtidens globale temperaturstigninger betyder, at de helt lave estimater formentlig ikke kommer til at ske, så vi er i hvert fald nødsaget til at gøre noget for ikke at komme over IPCC’s mål om en temperaturstigning på kun to grader celsius, fortæller professor Peter Cox fra Climate System Dynamics ved University of Exeter i en mail til Videnskab.dk.

- Samtidig viser vi også, at estimaterne i den høje ende også er usandsynlige. Det er stadig ikke for sent at komme under to grader, hvis vi gør nok for at holde CO2-niveauerne under en fordobling af de præindustrielle niveauer, lyder det videre.

Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Læs også på Videnskab.dk: Oplev Mars i en 360 graders-panorama

Hjælper med at præcisere klimamodeller

Det nye studie er meget relevant og hjælpsomt i forhold til at fjerne usikkerhed i de klimamodeller, som forsøger at estimere fremtidens temperaturstigninger.

Det vurderer Martin Stendel, der er ph.d. og klimaforsker ved Danmarks Metrologiske Institut (DMI). Han mener, at troværdigheden af beregningerne i studiet er meget høj.

De nye estimater er ifølge den danske klimaforsker en betydelig indskrænkning af tidligere estimater, hvilket kan være med til at pege på de bedste af de klimamodeller, som forskere benytter sig af, når de skal regne på fremtidens klima.

- Nogle klimamodeller har høje estimater for klimaets sensitivitet over for CO2-udledningen, mens andre har lave estimater. Dette studie tager estimaterne i den høje og lave ende væk, hvilket gør, at vi kan konkludere, at nogle klimamodeller giver mindre sandsynlige fremskrivninger for fremtidens klima end andre. Derfor er studiet ganske relevant, siger Martin Stendel, der ikke har noget med det nye studie at gøre.

Positivt

Martin Stendel mener også, at den positive side af det nye studie er, at det rent faktisk sandsynliggør, at verden teoretisk kan holde sig under to graders temperaturstigning – et mål, som mange forskere ellers havde fejet af bordet.

- Det kunne vi ikke, hvis sensitiviteten var så høj, som tidligere estimater har antydet, siger Martin Stendel.