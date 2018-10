Forsker: Benzinkort-svar er usædvanligt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. oktober 2018 - 12:36

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq leverede onsdag et meget kortfattet svar på tre spørgsmål fra Tillie Martinussen, der ville have af- eller bekræftet rygter om misbrug af et benzinkort blandt nogle medlemmer af Naalakkersuisut.

- Jeg kan på Naalakkersuisuts vegne besvare benægtende på alle tre spørgsmål, lød det kortfattede svar fra Vittus Qujaukitsoq, som imidlertid supplerer svaret med en redegørelse, som naalakkersuisog for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Doris J. Jensen havde anmodet om blev en del af besvarelsen.

Partsforklaring

- Det er imidlertid under alle omstændigheder noget af en nyskabelse at inkludere en partsforklaring i et svar på et §37 spørgsmål, konkluderer samfundsforsker Birger Poppel fra Grønlands Universitet.

Birger Poppel forklarer her, hvorfor svaret er atypisk:

- §37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fastsætter ikke formelle krav til form eller indhold i Naalakkersuisuts svar på §37 spørgsmål, men konstaterer alene i stk. 3, at "Formanden for Inatsisartut sørger for, at svaret fra Naalakkersuisut videresendes til spørgeren og at spørgsmål og svar offentliggøres for medlemmerne af Inatsisartut."

Forretningsordenen

- Forretningsordenen fastslår, at det er Naalakkersuisut, der svarer spørgeren, og praksis er, at det er den Naalakkkersuisoq, der har det faglige ansvar for det område spørgsmålet vedrører, der udarbejder svaret på det samlede Naalakkersuisuts vegne.

- I forbindelse med udarbejdelse af svar indsamles materiale - undertiden også fra andre fagområder. Der er således intet usædvanligt i, at Naalakkersuisuts svar til Tillie Martinussens spørgsmål vedrørende eventuelle sager om misbrug, indeholder oplysninger fra et andet område end den ansvarlige Naalakkersuisoqs. Det usædvanlige er, at Naalakkersuisuts en-linje-svar er efterfulgt af et 'supplement til besvarelsen'.

Bemærkelsesværdigt

- Mens spørgeren i generelle vendinger spørger til om der er verserende sager, om der er undersøgelser i gang, og om der er "... sager på en eller flere Naalakkersuisut, om misbrug af offentlige midler af nogen slags', forholder 'supplementet' til det korte svar sig til én sag vedrørende "uretmæssigt forbrug af et benzinkort" hos en enkelt Naalakkersuisoq. Og endnu mere bemærkelsesværdigt forekommer det, at 'supplementet' er udarbejdet af den Naalakkersuisoq, der havde fået stillet benzinkort til rådighed.

- 'Supplementet' underbygger Naalakkersuisuts kortfattede afvisning af, at der skulle versere undersøgelser af eller sager på "en eller flere Naalakkersuisut" "om misbrug af offentlige midler". Det er imidlertid under alle omstændigheder noget af en nyskabelse at inkludere en partsforklaring i et svar på et §37 spørgsmål, slutter Birger Poppel sin analyse.

Vittus tavs

Sermitsiaq.AG har onsdag sendt følgende spørgsmål via mail til Vittus Qujaukitsoqs sekretær:

Hvorfor har naalakkersuisoq for finanser ikke selv udarbejdet en redegørelse vedrørende omstændighederne af misbruget af benzinkortet, som Doris J. Jensen var udstyret med?

Redaktionen har endnu ikke modtaget svar fra Naalakkersuisoq for Finanser.