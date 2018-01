Forsker undersøger små virksomheder i Sydgrønland

Hvad er et godt arbejdsliv, og hvordan udvikler vi bæredygtige småskalavirksomheder indenfor fiskeri og turisme?

Det er nogle af de spørgsmål, som antropolog Rikke Becker Jacobsen fra Aalborg Universitet søger svar på.

Fra tirsdag den 9. januar og de følgende 10 dage vil hun rejse rundt i Kommune Kujalleq, for at undersøge dette.

- Vi er interesserede i at høre om folks dagligdag og deres konkrete erfaringer med at drive småskalavirksomhed indenfor fiskeri og turisme, udtaler Rikke Becker Jacobsen og tilføjer at undersøgelsen blandt andet vil munde ud i en rapport, udgivet af Nordisk Ministerråd.

Rikke Becker Jacobsens besøg er et led i et større samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut, Færøernes Universitet, og Aalborg Universitet om bæredygtig udvikling af småskalavirksomheder i Sydgrønland. Udover antroplogens besøg, omfatter undersøgelsen blandt andet også en workshop med deltagelse af lokale aktører, som løber af stablen i april.