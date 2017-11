Forsker: ''God grund til at skyde katte''

For nylig kunne Videnskab.dk berette, at vilde katte i Australien dræber 316 millioner fugle om året. For tamkatte er tallet 61 millioner.

Tilsammen er de to grupper sandsynligvis med til at drive flere fuglearters tilbagegang, lød vurderingen.

Men det er ikke kun de australske fugle, der skal frygte kattene, lyder det nu fra en dansk forsker ifølge Videnskab.dk.

Katte, der er klassificeret som skadedyr i Australien, er nemlig også voldsomt glade for krybdyr - og det er et stort problem for de slanger, der lever naturligt i den australske natur, fortæller Arne Redsted Rasmussen, som er lektor på Konservatorskolen.

»Katte er en direkte konkurrent til slanger. De konkurrerer med slangerne om byttedyrene og skader dem, fordi de bider i dem. Så der er god grund til at gå ud og skyde kattene,« siger han.

Slanger har mere ret til at være der

De fleste danskere har nok lidt svært ved at forstå, hvorfor man nogensinde skulle have lyst til at dræbe en kat for at redde en slange.

Men selvom katte umiddelbart har en større nuttetheds-faktor, har de ikke samme ret til landet som slangerne, mener Arne Redsted Rasmussen.

»Slangen har været der i meget lang tid. Katten er en invasiv art, som er kommet med mennesker, og som ødelægger de naturlige habitater i Australien,« siger lektoren, som for nylig har udgivet en bog sammen med to andre forskere om verdens giftigste slanger, som alle lever i og omkring Australien.

»Hvis vi gerne vil have, at vores børn også får lov at opleve den natur, som har udviklet sig i en fin balance gennem millioner af år, så er vi også nødt til at holde de arter, som forsøger at ødelægge den, væk.«

I bogen beskriver han og de to øvrige forfattere, både hvordan man behandler slangebid, og hvordan man kan leve sammen med slanger uden at komme i konflikt med dem.

Katte er »tsunamier af vold og død«

Det er en kendt sag, at katte er et alvorligt problem for biodiversiteten i Australien.

I 2015 besluttede de australske myndigheder, at katte skulle på listen over skadedyr, og alle delstater og territorier i Australien blev enige om at fange og dræbe millioner af katte frem til år 2020.

Dengang lød vurderingen fra landets miljøminister Greg Hunt, at op mod to millioner katte ville blive indfanget og dræbt inden år 2017. I samme ombæring refererede han til katte som »tsunamier af vold og død for landets oprindelige dyrearter« i et interview med den australske tv-station ABC.

I Australien er biodiversiteten under hårdt pres, og ifølge landets miljøministerium er over 1.700 arter truet, og hele økosystemer på vej til at blive udryddet. Over 50 arter af pattedyr er kritisk truede.

Katte har ifølge miljøministeriet været med til at udrydde mindst 27 oprindelige arter og truer yderligere 120 arter mod udryddelse.

