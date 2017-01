Forsker: Dieselforbud vil også have en effekt i Danmark

Akut helbredsskadelig forurening i luften har fået Oslo Kommune til at forbyde kørsel med dieselbiler på kommunale veje i den norske hovedstad.

Forbuddet træder i kraft tirsdag.

Særlige vejrforhold i Oslo gør byen ekstra udsat for høj luftforurening, forklarer professor Ole Hertel fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Alligevel kan man med fordel indføre et lignende forbud i København og andre store, danske byer for at begrænse forurening, mener han.

- Oslo ligger i et område, hvor der ofte er meget lidt vind. Dermed er der dårlige spredningsforhold, så forureningen i byen kan blive høj. Herhjemme har vi gennemgående lidt stærkere vinde.

- Men det vil også have en effekt, hvis man indfører tilsvarende kørselsforbud i Danmark. Alle de større byer har gader med forhøjet forurening på grund af trafikken, siger Ole Hertel.

Han forklarer, at luftforurening herhjemme er skyld i cirka 4000 for tidlige dødsfald om året. Luftforurening og ikke mindst luftens indhold af partikler er forbundet med luftvejssygdomme, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge og kræft.

- Så også i Danmark har luftforureningen alvorlige konsekvenser, siger Ole Hertel.

Forbuddet mod kørsel med dieselkøretøjer i Oslo træder i kraft, netop som vindforholdene er særligt stille i den norske hovedstad.

Dieselforbuddet gælder i tidsrummet fra klokken 6 til klokken 22, så længe forureningen i luften vurderes at være akut helbredsskadelig.

En del transportmidler er dog undtaget. Blandt andet er udrykningskøretøjer, opladelige hybriddieselbiler, offentlige køretøjer, patienttransporter, kollektive trafikmidler og biler fra erhvervslivet ikke omfattet.

Et tidligere forsøg på at indføre lignende restriktioner i 2012 i Norge blev aldrig gennemført, fordi staten modsatte sig det.

/ritzau/