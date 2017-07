Mine bliver forsinket

Canadiske Hudson Resources oplyser nu i en børsmeddelelse, at igangsættelsen af anorthorsit-produktionen på White- Mountain ved Kangerlussuaq i Qeqqata Kommunia bliver forsinket igen.

Det skriver Sermitsiaq.

Den oprindelige plan var, at produktionen skulle være startet i 2016, dette blev skubbet til slutningen af 2017, men nu oplyses det, at der igen er udsættelse på grund af forskellige forsinkelser i forbindelse med procesanlægget. Nu forventer virksomheden først at komme i gang i midten af 2018. Det oplyser bestyrelsesformand James Tuer i børsmeddelelsen.

