Forsinkelse af anstalt koster dagbøder

Byggeriet af den lukkede anstalt i Nuuk skulle have været afleveret denne sommer, men det bliver først færdigt til næste år.

AG

Forsinkelsen betyder, at entreprenøren Permagreen nu skal betale dagbøder.

- Jeg kan oplyse, at der som vanligt i store byggeprojekter er indsat dagbodsbelagte terminer, og at entreprenørerne derfor ifalder dagbod, såfremt der opstår en forsinkelse, der kan henregnes til dem, siger Jesper Dyreborg fra direktoratet for kriminalforsorgen.

Hverken direktoratet for kriminalforsorgen eller Permagreen ønsker at oplyse hvor store dagbøder Permagreen skal betale.

