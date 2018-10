Forsikringsagentur skifter ejer

redaktionen Mandag, 15. oktober 2018 - 11:57

I 2014 indgik Henrik Sørensen og Dora Drechsel aftale om et glidende generationsskifte – hvor ejerskabet af Kalaallit Forsikring Agentur A/S, der er en forsikringsvirksomhed, i løbet af en årrække skulle overgå fra Henrik Sørensen til Dora Drechsel.

- Nu fire år efter aftalens indgåelse er dette blevet en realitet. Den 10.oktober overtog Dora Drechsel således det fulde ejerskab af virksomheden, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

- Det er - for mig personligt – meget vemodigt at sige endeligt farvel til Kalaallit Forsikring Agentur A/S, en forretning som jeg etablerede i 2001 efter Kgl.Brand´s mere end 100 års virke i Grønland, siger Henrik Sørensen i pressemeddelelsen.

- Jeg vil drive virksomheden videre i samme ånd som har gjort den til det den er i dag: At sikre at vores kunder har de forsikringer som er rigtige for dem, kompetent kundebetjening på både grønlandsk og dansk, og som en virksomhed, der viser samfundsansvar, siger Dora Drechsel i forbindelse med overtagelsen af virksomheden.