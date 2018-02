Forrygende salg af boliger i Nuuk

Ejendomsmæglerne i Nuuk har travlt for tiden. Meget travlt. Omsætningen på boligmarkedet er forrygende høj her i begyndelsen af 2018, og hos Grønlands Ejendomskontor må man løbe stærkt for at kunne følge med.

Blomstrende boligmarked

– Der er ingen tvivl om, at det er en blomstrende tid på boligmarkedet. Der er i øjeblikket langt flere købere, end der er sælgere, og når vi får nye boliger ind, ryger de ofte så hurtigt, at vi knapt nok kan nå at få nyt ind til at erstatte dem, hvilket også kan ses på vor hjemmeside for tiden, fortæller Larseeraq Chemnitz Egede, der er direktør hos Grønlands Ejendomskontor.

På firmaets hjemmeside måtte mæglerfirmaet lægge en besked om, at boligen allerede var ”solgt”, på 14 af de i alt 32 boliger, der var til salg i uge 7.

Opstart på nye job

Traditionelt er der højsæson og gang i omsætningen på boligmarkedet i januar, men den store køberinteresse er dog kommet bag på selv de mest erfarne mæglere.

– Siden årsskiftet har vi solgt ikke mindre end 13 ejendomme på exceptionelt på kort tid, fortæller Larseeraq Chemnitz Egede, der vurderer, at en del at den stigende aktivitet knytter sig til arbejdsmarkedet og opstart på nye job i årets begyndelse.

