Fornem pris til Ilimanaq-projekt

Walter Turnowsky Onsdag, 16. maj 2018 - 11:23

Realdania By & Byg tildeles Europa-Kommissionens prestigefyldte kulturarvspris - Europa Nostra-prisen 2018. Prisen er tildelt for restaureringen af Poul Egedes Missionshus og et pakhus i Ilimanaq.



- Jeg giver dette års “kulturarvsmestre”, som er vindere af EU's Kulturarvspris / Europa Nostra-prisen, mine varmeste lykønskninger, siger Plácido Domingo, den berømte operasanger og formand for Europa Nostra.

Kulturarven

- Vores prisvindere er det levende bevis på, at vores kulturarv er langt mere end erindringen om vores fortid; det er nøglen til at forstå vores nutid og en ressource for vores fremtid. Vi skal derfor bruge Det Europæiske Kulturarvsår til at anerkende værdien af vores fælles kulturarv for Europas fremtid, siger Plácido Domingo.

Restaureringsprojektet er et af i alt 29 prisvindende projekter.