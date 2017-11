Formodet knivstikker anholdt

Mandag aften blev en person stukket i halsen i området fra rådhuset og op til H.J. Rinks Vej. En person kom så alvorligt til skade, at vedkommende måtte bringes på sygehuset.

Offeret i god behold

Offeret blev dog udskrevet tirsdag i god behold, har politiet oplyst tidligere i dag tirsdag.

Da flere medier omtalte sagen, fik politiet netop den henvendelse, som blev afgørende for, at man kunne anholde den mistænkte.

- Efterforskningen pågår stadig, og der vil i morgen blive taget stilling til, om hvorvidt den nu anholdte skal fremstilles i Kredsretten og begæres tilbageholdt under det videre forløb, oplyser vagtchef Søren Bendtsen fra politiet i Nuuk i en pressemeddelelse.

Politiet takker

Politiet vil gerne takke for alle de henvendelser, som vi har modtaget, siger Søren Bendtsen, der understreger, at netop hjælpen fra borgerne var afgørende for at man kunne anholde manden.

Det er fortsat uvist, om det var en sagesløs person, der blev stukket i halsen, eller om de to kendte hinanden i forvejen.